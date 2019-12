Calciomercato Milan, un gioiello dall’Atalanta per puntellare la difesa

Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. La nuova idea per la retroguardia viene direttamente dall’Atalanta.

Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. La nuova idea per la retroguardia viene direttamente dall’Atalanta. I rossoneri infatti guardano alla squadra bergamasca, vero sorpresa del calcio italiano negli ultimi anni, per dare una registrata generale alla retroguardia, visti i numerosi svarioni e la classifica deficitaria.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, capitolo difesa: il piano rossonero

Calciomercato Milan, un difensore dell’Atalanta nel mirino

Tra i tanti gioielli dell’Atalanta ce n’è uno che maggiormente attira le attenzioni della squadra allenata da Pioli, parliamo di Castagne. Il difensore, che ha giocato ben 11 partite in campionato e 5 in Champions League, è finito nel mirino del Diavolo pronto a puntare su di lui. Staremo a vedere se al belga farà piacere quest’interesse e soprattutto al presidente Percassi, che ha lungamente dichiarato di non voler vendere i propri talenti. Parole che rafforzano ancora di più il concetto secondo cui l’Atalanta vuole continuare a crescere senza porsi alcun tipo di limite.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, dalla Spagna: Piatek in uno scambio tra flop

Calciomercato Milan, un’offerta irrinunciabile per arrivare a Castagne

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio in difesa: il sostituto è in Serie A

Il Milan quindi vuole regalare un difensore al proprio allenatore per puntare alla scalata in Serie A. Risalire la china e puntare quindi ad un posto in Europa per dare nuovo entusiasmo alla piazza. Questo è l’obiettivo che si pone la squadra rossonera. Per portar via all’Atalanta Castagne ci sarà però bisogno di un’offerta irrinunciabile. Far ballare sul piatto grandi cifre per convincere la dirigenza a cedere un gioiello della rosa ed uno dei calciatori maggiormente amati da Gasperini.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, altro nome da Barcellona: piace Alena

Leggi anche —> Calciomercato Milan, triplo colpo in casa Barcellona: i dettagli

G.S.