Calciomercato Juventus e Napoli, sogno in attacco: colpo più lontano

Il calciomercato di Napoli e Juventus potrebbe veder sfumare un grande obiettivo per l’attacco: il top club è pronto a chiudere l’affare

Stagioni diverse quelle di Juventus e Napoli che vivono una situazione di classifica quasi agli opposti. Se da un lato i bianconeri dominano la vetta della Serie A con l’Inter e hanno dominato il Girone D di Champions, il Napoli ha accolto Gattuso con una sconfitta e gravita a ben 11 punti dal quarto posto. Dal campo al calciomercato, le situazioni delle due Big italiane potrebbero intrecciarsi in una delusione comune: è vicino a sfumare un grande sogno per l’attacco.

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland più lontano: Raiola decisivo

Secondo quanto riferito dall’inglese ‘The Sun‘, il Manchester United sarebbe pronto ad un grosso sacrificio economico pur di garantirsi le prestazione di Erling Haaland. Il gioiello del Salisburgo, nel mirino da tempo di Juventus e Napoli, pare quindi destinato ai ‘Red Devils’ disposti, dopo l’accordo per il cartellino del norvegese, a pagare una super commissione all’agente.

Per mantenere il vantaggio sulla concorrenza e chiudere l’affare in tempi brevi, il top club inglese sarebbe pronto ad assicurare a Raiola una commissione da ben 12 milioni di sterline (poco più di 14 milioni di euro). La dirigenza dello United sarebbe dunque fiduciosa di chiudere il colpo Haaland a gennaio per poi lasciarlo in prestito proprio al Salisburgo fino al termine della stagione.

Juventus e Napoli, cifre monstre per Haaland: le ultime

Un’offerta da oltre 80 milioni di euro senza contare la ricca commissione garantita al suo agente Raiola. Un affare monstre che rischia di tagliare senza troppi patemi alle ambizioni di Juventus e Napoli, sulle tracce di Haaland da tempo. La punta del Salisburgo sta mostrando un rendimento incredibile in stagione, con ben 28 reti e 7 assist vincenti in sole 22 presenze. Numeri pazzeschi che avrebbero convinto quindi il Manchester United a fare di tutto pur di regalarlo a Solskjaer nel 2020:il futuro del bomber anglo-norvegese pare quindi ormai scritto.

