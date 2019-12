Calciomercato Juventus e Inter, testa a testa per Kulusevski

Calciomercato Juventus e Inter, sfida totale per Kulusevski: ecco l’offerta dei bianconeri per provare a superare i nerazzurri

Il duello per lo scudetto tra Juventus e Inter entra sempre più nel vivo. Nuovo scatto in avanti da parte dei bianconeri, con la vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria nell’anticipo di campionato. La squadra di Sarri si è portata ora a +3 in classifica sui rivali, chiamati a rispondere contro il Genoa per rimanere agganciati in vetta. La sfida tra le due è destinata a trasferirsi sul mercato, dove già a gennaio sono numerosi gli obiettivi comuni. Un nome su tutti, quello di Dejan Kulusevski, che ha stregato sia Paratici che Marotta.

Il giocatore svedese è la principale rivelazione del campionato e sta incantando tutti con le sue prestazioni con la maglia del Parma. L’intenzione dell’Atalanta, proprietaria del cartellino, sarebbe quella di non cederlo subito ma al termine della stagione, lasciandolo in gialloblu’. Ma il forcing dell’Inter è concreto già da qualche settimana: l’offerta presentata è stata di 35 milioni di euro più Politano. Conte lo vorrebbe in squadra sin da subito, Marotta più che altro vuole anticipare la concorrenza ed evitare che il discorso si protragga fino a giugno. In quel caso, si potrebbe scatenare un’asta che coinvolgerebbe numerose squadre. I bergamaschi sono tentati da una proposta allettante, ma non hanno detto ancora sì. Secondo ‘Tuttosport’, perché aspettano una controproposta da parte della Juventus. I bianconeri intendono rispondere a tono: Paratici è pronto a mettere sul piatto Marko Pjaca, oppure qualche giovane promettente dell’Under 23. In particolare si fanno i nomi di Mota Carvalho e di Han. Il duello è appena iniziato e promette di infiammare le prossime settimane, forse i prossimi mesi, di mercato.

