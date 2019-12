Calciomercato Inter, addio a sorpresa: Marotta apre alla cessione da record

Calciomercato Inter, incerto il futuro in nerazzurro di Skriniar: il difensore slovacco non convince e si pensa alla cessione

L’Inter prepara la gara di campionato contro il Genoa, fondamentale per mantenere il passo della Juventus. I bianconeri si sono portati momentaneamente a +3 grazie alla vittoria nell’anticipo sul campo dell’altra genovese, la Sampdoria. Serve vincere per rispondere immediatamente e confermarsi appaiati in vetta ai grandi rivali, per lanciare la lunga volata nel 2020. Contro i rossoblu’, la formazione di Conte dovrà fronteggiare un’emergenza amplificata dalle squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez. Soprattutto, dovrà dimostrare di aver assorbito il colpo del pari beffa con la Fiorentina, con l’1-1 di Vlahovic arrivato in pieno recupero.

Calciomercato Inter, Skriniar verso la cessione

Pesano, sul gol subito contro i viola, le responsabilità di Skriniar, la cui marcatura non è stata irreprensibile. Il difensore slovacco, colonna del reparto arretrato nerazzurro, sta accusando un visibile calo di rendimento nelle ultime sfide, dove spesso è stato protagonista di qualche ‘buco’ di troppo. L’adattamento alla difesa a tre di Conte si sta rivelando non indolore. Al punto che potrebbe configurarsi, di questo passo, uno scenario non pronosticabile fino a poco tempo fa. Secondo ‘Tuttosport’, dovesse Skriniar confermare nel corso della stagione questo rendimento altalenante, la cessione diventerebbe un’eventualità concreta. Alle spalle, spinge anche la grande crescita di Bastoni. La dirigenza interista crede ancora molto in Skriniar. Ma, dovesse essere il caso, Marotta e Ausilio valuterebbero l’opportunità di sedersi al tavolo delle trattative con i suoi estimatori. I quali restano piuttosto numerosi: Barcellona, Real Madrid e Manchester City hanno manifestato più volte un certo interesse. Per la cessione, l’Inter chiederebbe comunque non meno di 75-80 milioni di euro, per un giocatore giovane e in scadenza di contratto nel 2023.

