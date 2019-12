Calciomercato Milan, ultimatum Ibrahimovic: ecco l’alternativa

Calciomercato Milan, sempre più lontano l’arrivo di Ibrahimovic: summit decisivo previsto nei prossimi giorni, ecco l’alternativa allo svedese

Giorni caldi, in chiusura di 2019, per il Milan. Non è stato un anno facile neanche questo per i rossoneri, che hanno dovuto rinunciare all’Europa League per i problemi finanziari. Il nuovo progetto Giampaolo è durato poche settimane, Pioli sta tentando un rilancio difficoltoso ma la rincorsa alle posizioni nobili della classifica non è ancora decollata del tutto. Al Diavolo servirà innanzitutto vincere domenica con l’Atalanta per provare ad accorciare le distanze, dopodiché attendere novità positive dal mercato.

Calciomercato Milan, a breve il summit decisivo per Ibrahimovic

Per i rossoneri, sarebbe fondamentale un colpo di grande spessore, come potrebbe esserlo il grande ritorno di Ibrahimovic. Tuttavia, le probabilità di vedere lo svedese nuovamente con la maglia del Milan diminuiscono giorno dopo giorno. Il centravanti non ha ancora dato una risposta al club milanese e appare ancora in preda a numerosi dubbi. Non si tratterebbe tanto di una questione economica, quanto psicologica e tecnica. Secondo ‘Tuttosport’, Ibra non è più così sicuro di riuscire a essere ancora competitivo ai massimi livelli e in grado di fare la differenza in un campionato come la Serie A. E prende corpo come mai prima d’ora l’opzione del ritiro. Il Milan però vuole una risposta definitiva per poter vagliare le alternative. Sono proseguiti in questi giorni i contatti con Raiola, dopo la gara con l’Atalanta avrà luogo il summit decisivo, quello da dentro o fuori. Da considerare anche l’inserimento dell’Everton targato Ancelotti.

Calciomercato Milan, l’alternativa a Ibrahimovic

Nel caso in cui l’affare salti definitivamente, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Rossoneri pronti a piombare nuovamente su Luka Jovic, che finora al Real Madrid non ha trovato grande spazio, ma anche a un’inserimento a sorpresa su Haaland. Nomi caldi, sia quello del serbo che quello del norvegese, su cui è lecito attendersi novità importanti.

