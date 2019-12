Calciomercato, tre colpi per Guardiola | Tremano Inter e Juve

Il Manchester City avrebbe messo nel mirino diversi obiettivo di mercato provenienti dalla Serie A: Guardiola potrebbe soffiarli ai top club italiani

Pep Guardiola è da sempre un estimatore del campionato italiano. Il manager del Manchester City, che ha come obiettivo di vincere la Champions League con il club inglese, potrebbe decidere il suo futuro in base alle richieste di mercato di giugno. Come svelato dall’edizione del portale spagnolo “Marca” in vista della sessione estiva di calciomercato sulla lista dell’allenatore catalano ci sarebbero due difensori ed un attaccante.

Calciomercato, le richieste di Guardiola

Nelle scorse settimane al Manchester City è stato accostato con insistenza l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, indicato come possibile rinforzo in caso di addio di Gabriel Jesus. “El Toro” è uno dei protagonisti dell’inizio sfavillante della squadra nerazzurra con tredici gol all’attivo e tre assist vincenti. Il suo modo di giocare sarebbe perfetto anche per la filosofia di gioco di Pep Guardiola, che predilige un possesso passa prolungato per portare palla ai suoi uomini offensivi. Per soffiarlo all’Inter il City dovrebbe sborsare i 111 milioni di euro, previsti dalla sua clausola rescissoria.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il profilo che potrebbe interessare ai “Citizens” sarebbe quello di Milan Skriniar, spostato sul centro-sinistra nella difesa a tre da Antonio Conte. Proprio per la sua differente posizione in campo, il difensore slovacco non sta rendendo al meglio e così la società nerazzurra starebbe pensando ad una cessione soltanto per una cifra importante intorno ai 70-80 milioni di euro.

Il Manchester City, infine, potrebbe continuare a guardare in Serie A per l’eventuale acquisto del secondo rinforzo in difesa, richiesto da Pep Guardiola. Nel mirino ci sarebbe il centrale olandese della Juventus, Matthijs De Ligt, classe 1999, che non aveva iniziato la sua prima stagione in bianconero nel migliore dei modi. Dopo la netta ripresa, a poco a poco, la stessa società torinese potrebbe pensare ad una cessione in estate soltanto per una folle cifra (intorno ai 100 milioni) dopo l’investimento importante messo a segno in estate. Il Manchester City non intende stare a guardare: altri tre colpi in canna che potranno così decidere anche il futuro del manager spagnolo. Con occhi dritti sulla Serie A con Inter e Juventus che iniziano così a tremare.

