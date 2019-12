Calciomercato Juventus, addio al sogno per l’attacco: vola in Premier

La Juventus dovrà dire addio al suo obiettivo per l’attacco, ad eccezione di possibili colpi di scena. Haaland sarebbe stato avvistato in viaggio

Da tanti anni ormai la Juventus è sempre una tra le protagoniste in campo e in sede di calciomercato. Tanti acquisti messi a segno durante le ultime stagioni per rinforzare la rosa bianconera. In particolar modo, quelli dei giovani talenti in circolazione, ma ora la stessa dirigenza torinese dovrà dire addio (a meno di clamorose sorprese) al sogno di mercato per l’attacco.

Calciomercato Juventus, Haaland verso Manchester

Erling Haaland sarebbe ad un passo dal Manchester United. Come svelato dal quotidiano norvegese ‘Stavanger Aftenbladet’, il giovanissimo attaccante del Salisburgo sarebbe stato avvistato in volo per Manchester, dove potrebbe firmare con il suo nuovo club. In questa prima di stagione l’ariete norvegese ha messo a segno 28 gol in 22 partite conditi da ben sette assist vincenti ai propri compagni. Sulle sue tracce ci sarebbero stati i top club europei, tra cui diversi italiani, come Juventus, Inter, Napoli e Milan. Il suo nome è circolato con insistenza soprattutto dopo le otto reti in sei partite siglate in Champions League

Nei giorni scorsi erano arrivate dichiarazioni importanti del manager del Manchester United, connazionale dello stesso Haaland come svelato Viasport: “Allo United cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto: adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come società cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo che finirà”. Ora il suo futuro sembra sempre più vicino alla Premier League per cercare di consacrarsi nel calcio che conta.

S.I.