Calciomercato, addio Ljungberg: l’Arsenal ufficializza Mikel Arteta

L’Arsenal ha da poco annunciato il suo nuovo tecnico: dopo tre settimane saluta Ljungberg, ritorno in panchina per l’ex Arteta

Gli scarsi risultati ed un momento complesso spingono un top club europeo a cambiare ancora una volta guida tecnica. Dopo l’addio di Emery, anche il ‘traghettatore’ Ljungberg è pronto a farsi da parte per lasciare spazio ad un altro grande ex della storia recente dei ‘Gunners’. Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal: lo spagnolo ritorna dopo l’esperienza, da calciatore, con la maglia del club londinese.

Calciomercato, l’Arsenal ha scelto Mikel Arteta

Un ritorno ventilato nelle ultime ore ed adesso ufficializzato dall’Arsenal sul proprio sito internet. Mikel Arteta sarà il nuovo manager dei Gunners e va a sostituire l’ormai ex Ljungberg. L’ex capitano dell’Arsenal è dunque il prescelto dalla proprietà inglese per far ripartire il progetto dei ‘Gunners’ da qui ai prossimi mesi. Il tecnico spagnolo sarà accompagnato da uno staff che sarà rivelato nelle prossime ore e la sua avventura come allenatore dei ‘Gunners’ inizierà ufficialmente da domenica 22 dicembre.

Arsenal, è Arteta il post Ljungberg: i dettagli

Un contratto di ben 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2023 legherà Mikel Arteta all’Arsenal. L’annuncio, arrivato sul sito ufficiale del club, sarà seguita nelle prossime ore dalla presentazione del neo tecnico. Arteta ha vestito da calciatore la maglia dell’Arsenal dal 2011 al 2016 indossando anche la fascia da capitano. Un gradito ritorno, come affermato dallo stesso Arteta: “E’ un grande onore, l’Arsenal è uno dei più grandi club al mondo“, ha dichiarato aggiungendo “dobbiamo competere per i più importanti trofei“. Josh Kroenke ha poi manifestato la soddisfazione per la scelta di Arteta: “Siamo lieti di aver riportato Mikel all‘Arsenal, lui conosce bene le nostre aspettative. Avrà un ruolo importante nel riportare il club ai livello che noi chiediamo“.

