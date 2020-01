Highlights Serie A, video Brescia-Lazio: 1-2 gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Brescia-Lazio: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A.

Successo nel finale per la Lazio che riesce ad espugnare il Rigamonti di Brescia con una pazza partita. La squadra allenata da Simone Inzaghi prima va in svantaggio a causa della rete segnata da Mario Balotelli. Poi a pochi minuti dalla conclusione della gara ci pensa un incredibile Immobile a pareggiare i conti ed a ribaltare la partita, portando a casa tre punti fondamentali per i laziali.

Serie A, tabellino di Brescia-Lazio

Andiamo a scoprire il tabellino del match da poco concluso tra Brescia e Lazio allo stadio Rigamonti, con la doppietta di Immobile in pieno recupero a decidere l’entusiasmante gara.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (36′ st Semprini), Romulo; Spalek (1′ st Viviani); Torregrossa (42′ pt Mangraviti), Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Magnani, Zmrhal, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini (squalificato, in panchina Salvatore Lanna).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (14′ st Jony); Lazzari, Milinkovic, Parolo (14′ st Cataldi), Correa, Lulic; (32′ st André Anderson) Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Berisha, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

MARCATORI: 18′ pt Balotelli (B), 42′ pt Immobile (L, su rig.), 46′ st Immobile (L)

NOTE: Espulso al 39′ pt Cistana (B), per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Cistana, Tonali, Balotelli, Bisoli, Chancellor (B); Radu, Parolo (L). Recupero: 1′ pt. 4′ st.

Highlights Serie A, video Brescia-Lazio

Andiamo a scoprire gli highlights della gara fra Brescia e Lazio. Lasciamo qui il link in attesa che venga pubblicata la sintesi ufficiale dalla Lega Serie A.

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/05/brescia-lazio-risultato-gol

