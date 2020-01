Highlights Serie A, video Lecce-Udinese: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Lecce-Udinese: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. Sfida fondamentale in chiave salvezza.

Highlights video Lecce-Udinese: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. Sfida fondamentale in chiave salvezza. Due squadre che vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi per regalare importanti soddisfazioni ai propri tifosi. In quest’ottica si arriva quindi ad un fondamentale match al Via del Mare che oppone Liverani e Gotti.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Udinese-Cagliari: 2-1 gol, formazioni e tabellino

Serie A, il tabellino di Lecce-Udinese

Nell’immediato post gara saranno disponibili i tabellini e le pagelle della gara tra Lecce e Udinese in programma al Via del Mare.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Lecce-Bologna 2-3: gol, formazioni, tabellino e diretta

Highlights, video Lecce-Udinese

Nell’immediato post gara messe a disposizione le immagini di Lecce-Udinese.

Leggi anche —> Highlights Serie A, video Brescia-Lecce 3-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

G.S.