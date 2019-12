Highlights video Udinese-Cagliari: gol, tabellino e azioni della 17a giornata di Serie A.

La sfida sarà trasmessa su Sky Sport e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky su pc, smartphone e tablet.

Serie A, il tabellino di Udinese-Cagliari

Highlights Serie A, video Udinese-Cagliari