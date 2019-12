Calciomercato Inter, sgarbo Icardi: c’è il via libera

Resta incerto il futuro di Mauro Icardi. Senza il riscatto dall’Inter del PSG, il Real Madrid potrebbe tentare l’assalto all’argentino nel prossimo calciomercato estivo.

Mauro Icardi non sta deludendo le attese dopo il tormentato trasferimento dall’Inter al Paris Saint-Germain, quasi al fotofinish dell’ultimo mercato estivo. Il bomber argentino ha messo finora a referto 13 reti tra Ligue 1 e Champions League, alla media di un gol ogni 80′ circa. In poco tempo Icardi ha conquistato un ruolo di primo piano nello scacchiere di Tuchel, relegando Cavani (complici anche gli infortuni dell’uruguaiano) a riserva di lusso dell’attacco dei parigini.

Il PSG a fine stagione ha la facoltà di assicurarsi per 70 milioni dall’Inter il cartellino del centravanti classe ’93, sbarcato sotto la Tour Eiffel in prestito con diritto di riscatto dai nerazzurri. L’ultima parola spetterà però allo stesso Icardi, che anche tramite la moglie-agente Wanda Nara non ha sciolto le riserve sul proprio futuro. E in questo scenario potrebbero aggiungersi altri top-club europei nella corsa all’argentino.

Calciomercato Inter, assalto Real Madrid per Icardi

Il Real Madrid – scrive il portale ‘Diario Gol’ – sarebbe una delle candidate più agguerrite per assicurarsi Icardi. Il profilo dell’ex Sampdoria da tempo intriga Florentino Perez, che in caso di mancato accordo per il riscatto con il PSG darebbe il via libera al suo arrivo a Valdebebas. Un punto a favore di Icardi, inoltre, la complicata relazione con il connazionale Leo Messi. Uno sgarbo in piena regola al Pallone d’Oro e al Barcellona, società dove Icardi è cresciuto prima dello sbarco in Italia. Il 26enne di Rosario avrebbe incassato anche il parere favorevole di Zidane per il trasferimento a Madrid in estate. Ma occhio al ‘pericolo’ Premier League per il Real. Tottenham e Manchester City potrebbero tentare l’assalto ad Icardi se dovessero materializzarsi gli addii di Kane e Aguero.

