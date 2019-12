Calciomercato Juventus, non solo Emre Can: un altro Big verso l’addio

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere più di un Big salutare la squadra di Sarri: ipotesi ritorno a casa per un bianconero

La Juventus dopo la convincente vittoria in casa della Sampdoria, torna a pensare alla prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Paratici, sia in entrata che in uscita. Tra questi ultimi ci sarebbe anche un Big arrivato la scorsa estate: il futuro bianconero di Adrien Rabiot è in forte dubbio.

Calciomercato Juventus, il Lione punta Rabiot

Secondo quanto riportato da ‘RMC’, il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere nuovamente in Francia. Il talentino classe 1995 ha deluso su tutti i fronti in questi primi mesi in maglia bianconera e l’interesse del Lione, ventilato nelle ultime ore, potrebbe tentare l’ex Psg.

Ironia della sorte sarà proprio il Lione a contendere alla squadra di Sarri il pass per i quarti. Una pista che potrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane. Nonostante la titolarità nelle ultime tre uscite, il rendimento di Rabiot è sempre stato insufficiente ed una partenza nel mese di gennaio è, al momento tutt’altro che utopia.

Juventus, numeri deludenti per Rabiot

Un impatto negativo come pochi, o nessuno, potesse aspettarsi. Adrien Rabiot e la Juventus potrebbero essere già vicini al divorzio. Il club bianconero è pronto a scaricare il francese, seguito dal Lione, in caso di chiusura di un importante affare in entrata a centrocampo. Impietosi i numeri del francesino ex Psg: 12 presenze con 711′ ma zero gol nè assist. Una delusione su tutti i fronti su cui porre una pezza, magari già a gennaio. Il divorzio tra Rabiot e la platea bianconera è ormai chiaro da settimane: nella sessione invernale di mercato potrebbe diventare realtà.

S.C