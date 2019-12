Calciomercato Inter, per Kulusevski ipotizzato uno scambio clamoroso

La squadra nerazzurra continua il pressing per arrivare a Kulusevski. Si apre così ad un maxi scambio che vede coinvolte Inter, Parma e Atalanta.

La squadra nerazzurra continua il pressing per arrivare a Kulusevski. Si apre così ad un maxi scambio che vede coinvolte Inter, Parma e Atalanta. Infatti la trattativa si è complicata proprio perché il calciatore è di proprietà dei bergamaschi, ma sta vivendo la stagione in prestito ai ducali. Di conseguenza Marotta si trova a dover parlare sul doppio fronte per avere già a gennaio il rinforzo.

Calciomercato Inter, Kulusevski arriva con un doppio scambio

Naturalmente il Parma dopo aver scoperto le grandi qualità del calciatore, non vuole lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la chiave la si ritroverebbe in varie pedine di scambio. Infatti, con Kulusevski all’Inter, approderebbe Barrow al Parma. L’attaccante sta trovando poco spazio con la Dea e l’ipotesi emiliana non è da scartare a priori. Così si andrebbe ad accontentare la squadra allenata da D’Aversa che perderebbe un titolare, ma andrebbe a conquistare un nuovo bomber. Finita qui? Non proprio, siccome nel maxi scambio anche l’Inter cederebbe una pedina.

Calciomercato Inter, Politano verso l’addio

In questa estenuante partita a scacchi, sarebbe pronto a cambiar maglia anche Politano. Il calciatore infatti dovrebbe lasciare Milano con destinazione Atalanta. Un trasferimento che andrebbe a “coprire” per i nerazzurri il vuoto lasciato dall’addio di Barrow. Una sorta di incastro perfetto dove ci sono ancora da determinare cifre che vedrebbero l’Inter dover sicuramente pagare la squadra allenata da Gasperini. Ciò che resta sicuro è che Kulusevski è vicino a firmare all’addio al Parma con la concreta possibilità di accasarsi all’Inter.

G.S.