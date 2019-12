Calciomercato Inter e Milan, ostacolo dalla Germania per Xhaka

Granit Xhaka sembra sempre più in uscita dall’Arsenal. Lo svizzero piace a Inter e Milan, ma l’Hertha Berlino fa sul serio.

Da quando ha gettato a terra la maglia dell’Arsenal dopo una sostituzione, il rapporto tra Granit Xhaka e l’ambiente ‘Gunners’ non è più lo stesso. Lo svizzero, declassato dai gradi di capitano, ha vissuto un periodo da separato in casa e la possibilità di un addio a gennaio appare sempre più concreta.

Inter e Milan, occasione Xhaka

Il legame tra Xhaka e l’Arsenal ormai sembra essersi spezzato. Il club inglese ha annunciato Mikel Arteta come nuovo allenatore e bisognerà vedere se il basco deciderà di provare a recuperare lo svizzero rimettendolo al centro del progetto. Di certo però, se la situazione dovesse continuare così, Xhaka chiederà la cessione. Un’occasione importante per tanti club europei a caccia di rinforzi a centrocampo.

Con un Europeo da giocare, il centrocampista svizzero ha necessità di scendere in campo per non perdere il posto. Da qui il fatto che tante società sono pronte a contenderselo. In Italia il suo nome è stato accostato principalmente ad Inter e Milan, entrambe a caccia di rinforzi a centrocampo. Xhaka rappresenterebbe un innesto importantissimo per la mediana delle due formazioni, ma la concorrenza non manca.

Calciomercato Inter e Milan, concorrenza tedesca

Ad essere particolarmente vigili, oltre ad Inter e Milan, ci sono i club della Bundesliga. Il giocatore di origini kosovare ha già giocato nella massima serie tedesca con la maglia del Borussia Moenchengladbach e non disdegna l’ipotesi di tornare in Germania. Oltre alla sua ex squadra, altri sono i club interessati. In pole, sottolinea la ‘Bild’, c’è l’Hertha Berlino, pronto a formulare un’offerta all’Arsenal. Il club della capitale, a caccia di rinforzi per risalire posizioni in classifica, è pronto a proporre un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro al termine della stagione. Resterà da vedere se i londinesi vorranno accettare la proposta.

A.G.