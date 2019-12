Calciomercato Inter, l’attaccante arriva dal Real Madrid

L’Inter lavora sul mercato per portare a casa un attaccante che possa dar man forte a Lukaku e Lautaro. I nerazzurri hanno puntato il Real Madrid.

L’Inter lavora sul mercato per portare a casa un attaccante che possa dar man forte a Lukaku e Lautaro. I nerazzurri hanno puntato il Real Madrid. Infatti Marotta è interessato ad uno dei gioielli della squadra del presidente Perez. Un colpo che sarebbe di grande impatto e che porterebbe la squadra milanese a competere ancor maggiormente con la Juventus.

Calciomercato Inter, il colpo arriva dal Real Madrid

I blancos vivono una stagione particolare e potrebbero dar via uno dei propri talenti. I quotidiani spagnoli riportano dell’Inter fortemente interessata al talentuoso classe 2000. Non è però l’unica siccome hanno messo gli occhi su di lui anche la Roma ed il Tottenham. Un calciatore che nonostante la rottura col Real Madrid, resta appetibile per numerose squadre che sono pronte a fiondarsi su di lui. Il problema resta il prezzo del cartellino con Perez che non è intenzionato a far sconti a nessuno.

Calciomercato Inter, richiesta importanti dai Blancos

Il Real Madrid ha chiesto ben 50 milioni di euro per lasciar andare il giocatore senza batter ciglio. Parliamo di cifre importanti e che naturalmente spaventano i club interessati. Questo perché il calciatore ancora deve consacrarsi e soprattutto perché nel mercato di gennaio si punta sempre al ‘ribasso’. Naturalmente parliamo di un attaccante classe 2000, pronto a consacrarsi, e che ha su di sé l’interesse di tanti club in giro per l’Europa. Vedremo se l’Inter riuscirà a portarlo a casa, o se saranno le altre big ad assicurarsi il talento.

G.S.