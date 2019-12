Calciomercato Inter e Milan, arriva l’avviso di Valverde

Inter e Milan continuano a tenere gli occhi aperti in casa Barcellona. Nel mirino rispettivamente Vidal e Todibo ma arriva l’annuncio di Valverde che può cambiare le cose.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte ed Inter e Milan saranno tra le società più attive alla riapertura delle ostilità. I nerazzurri vanno a caccia di un centrocampista da inserire nell’immediato nella rosa di Conte, che fin qui ha patito parecchio i problemi fisici di elementi importanti come Sensi e Barella. I rossoneri dal canto loro hanno una difesa da puntellare viste le incertezze su Caldara e l’infortunio a lungo termine di Duarte. In tal senso i nomi più in voga rimangono rispettivamente quelli di Arturo Vidal e Jean-Clair Todibo, entrambi del Barcellona.

Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: Valverde blinda la rosa

Dal giovane Kulusevski all’estroso de Paul, i nomi per la mediana dell’Inter non mancano, eppure il pupillo di Conte resta quel Vidal allenato già ai tempi della Juventus. Mai troppo integratosi nell’ambiente blaugrana, il cileno anche la scorsa estate sembrava in lista di sbarco salvo restare ancora alla corte di Valverde che potrebbe blindarlo anche per questo inverno. Giorno di vigilia della sfida con l’Alaves per il tecnico del Barça che ha parlato anche di mercato chiudendo a cambiamenti di organico: “Non sto pensando ai rinforzi nel mercato invernale. Cessioni? Conto su quelli che ho, non mi aspetto alcuna modifica”.

Calciomercato Milan, Todibo nel mirino ma Valverde chiude alle cessioni

L’allenatore blaugrana ha parlato in conferenza stampa del mercato di gennaio chiudendo dunque ad eventuali modifiche della rosa. Un discorso che quindi coinvolge in particolar modo le uscite e che potrebbe complicare i piani sia dell’Inter con Vidal, che del Milan con Todibo. Il centrale francese ha giocato pochissimo in questa annata e cerca una nuova avventura per poter proseguire una crescita bruscamente arrestata. Il prezzo non è proibitivo ma le ultime parole di Valverde possono rappresentare un segnale negativo.

G.B.