Calciomercato Juventus, addio Szczesny: il sostituto è in Serie A!

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus di Maurizio Sarri, potrebbe dire addio ai bianconeri nelle prossime sessioni di calciomercato. Il nome del sostituto arriva da una big di Serie A!

La Juventus potrebbe dire addio a Wojciech Szczesny nelle prossime sessioni di calciomercato. Il portiere polacco è nel mirino di diversi top club europei e, per la sua eventuale successione, Paratici avrebbe già una carta da giocare. Si tratta di Alex Meret, estremo difensore del Napoli arrivato in azzurro nell’estate del 2018. Il brillante prospetto della squadra partenopea è assistito da Federico Pastorello, con il quale la dirigenza bianconera ha avuto dei contatti per Stephan El Shaarawy prima del trasferimento in Cina dell’ex Roma. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, assalto a Meret in caso di addio di Szczesny: i dettagli

Se Szczesny dovesse lasciare i bianconeri, Meret sarebbe dunque uno dei nomi in cima alla lista di Paratici. La Juventus ha cercato il talentuoso 22enne anche ai tempi della Spal, prima del suo trasferimento al Napoli, e potrebbe tornare all’assalto del portiere, stavolta bussando alla porta dei partenopei. L’estremo difensore è sotto contratto fino al 2023 con il club azzurro, che al momento ritiene comunque incedibile il giocatore. Per convincere De Laurentiis servirà quindi una super offerta da almeno il doppio di quanto sborsato per acquistarlo dalla Spal, ovvero tra i 40 e i 50 milioni di euro. Meret potrebbe presto tornare di moda in casa bianconera.

