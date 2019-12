Juventus, ESCLUSIVO Berard: “Paredes in uscita, ma c’è anche il Napoli”

Juventus-Napoli, possibile duello per Paredes? L’argentino potrebbe essere in uscita dal PSG. Questa l’intervista in esclusiva a Calciomertonews.com

Arrivato più o meno un anno fa al Paris Saint-Germain, Leandro Paredes non è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi francesi e (soprattutto) in quello di Tuchel. L’argentino potrebbe dunque essere in uscita, con la Serie A possibile opzione nel suo destino. D’altronde, l’ex Zenit conosce benissimo il nostro campionato, essendoci cresciuto con le maglie di Empoli e Roma, e potrebbe riabbracciare il nostro paese nella prossima sessione di mercato. Juventus, ma anche Napoli su di lui, due squadre alla ricerca di un regista e al quale farebbe comodo un calciatore come l’argentino. Attenzione, però, al prezzo: “E’ probabile che il PSG non voglia perdere il proprio investimento e rifarci quanto speso la scorsa stagione”. Le parole sono quelle di Christophe Berard, esperto di mercato de Le Parisien, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com.

Juventus, su Paredes c’è il Napoli: “Il prestito può essere un’ipotesi”.

“Paredes è un giocatore costato molto al Paris Saint-Germain – spiega Berard – E’ arrivato la scorsa stagione e il suo cartellino fu acquistato per 47 milioni di euro. Una cifra pazza, anche per un club come il Paris, anche perché il ragazzo arrivava dalla Russia e non era al top della forma. L’anno scorso non è riuscito a guadagnarsi molta fiducia, ma ultimamente è entrato in condizione e sta giocando meglio. Tuttavia, fa ancora parte dei giocatori che possono andar via già nella prossima sessione di mercato. Su di lui ci sono molte squadre, ma il problema è il costo. Il Napoli, ad esempio, se vuole potrebbe prenderlo in prestito, perché il PSG chiede almeno 25-30 milioni di euro. L’argentino è costato molto e il Paris non vuole perderci la faccia o i soldi. Pertanto è possibile che chieda parecchi soldi per lui”.

A.M.

