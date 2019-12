Calciomercato Inter e Milan, il centrale di Mourinho sempre nel mirino

Il mercato può regalare un gran colpo a Inter e Milan con il centrale di Mourinho sempre più in rottura col Tottenham. L’addio è ormai vicino per lui.

Il mercato può regalare un gran colpo a Inter e Milan con il centrale di Mourinho sempre più in rottura col Tottenham. L’addio è ormai vicino per lui. Il difensore infatti è chiuso dalla folta concorrenza che trova con gli Spurs e sarebbe ormai indirizzato ad andar via con l’Italia, ed in particolare le due milanesi, pronte ad accoglierlo.

Calciomercato Inter e Milan, il colpo per la retroguardia

Insistentemente si parla dell’interessamento dell’Atletico Madrid per Romagnoli e dell’Inter che vede numerose squadre su Skriniar. Di conseguenza le due società vogliono e devono tutelarsi. Quindi nasce l’interesse per Foyth del Tottenham. Difensore classe ’97, dotato di ottime qualità e che potrebbe far invaghire sia Conte che Pioli. Per lui un momento non facile a causa degli infortuni e della concorrenza, siccome Vertonghen e Alderweird non sembrano mollare la presa. Anzi, quest’ultimo ha anche rinnovato il contratto, con la società che tende sempre più per l’addio di Foyth.

Calciomercato Inter e Milan, non solo loro sul difensore del Tottenham

Se nelle ultime settimane le due squadre di Milano hanno intensificato i contatti, c’è però da dire che sono numerose le squadre interessate al centrale degli Spurs. Tra queste troviamo Roma e Torino. Entrambe infatti si sarebbero fatte vive, con i giallorossi che potrebbero imbastire un vero e proprio duello con rossoneri e nerazzurri. Difficile invece che i granata possano competere, visto anche in poco appeal internazionale. Difficile quindi pensare che il giocatore possa restare in Inghilterra, con l’arrivo in Italia che sembra una delle opzioni più concrete.

G.S.