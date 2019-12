Calciomercato Milan, Mourinho piomba sull’obiettivo rossonero: gli scenari

Il Milan potrebbe vedere un nuovo concorrente nella corsa al colpo in difesa: sull’obiettivo rossonero per il calciomercato invernale piomba anche il Tottenham di Mourinho

Il Milan guarda alla sfida con l’Atalanta per tentare la scalata al quarto posto, adesso occupato dalla Roma (una gara in più) e lontano 14 lunghezze. Il calciomercato invernale potrebbe arrivare in soccorso dei rossoneri, con diversi obiettivi nel mirino di Maldini e Massara per gennaio. In tal senso, cresce la concorrenza per un vecchio obiettivo rossonero: Kurzawa resta sulla lista dei dirigenti milanisti.

Calciomercato Milan, cresce la concorrenza per il colpo in difesa

Secondo quanto riferito da ‘Foot Mercato’, il Tottenham sarebbe pronto a fare sul serio per Layvin Kurzawa. Il terzino del Psg è finito in cima alla lista delle preferenze di Mourinho per rinforzare la difesa, visto anche lo scetticismo sulla corsia mancina per il duo Rose-Davies. Mourinho dunque può mettere concretamente i bastoni tra le ruote al Milan che pensa da tempo a Kurzawa come possibile erede del partente Rodriguez.

Ci sarebbero già stati contatti tra i dirigenti del Tottenham e l’entourage del calciatore ormai deciso a lasciare Parigi già a gennaio. La richiesta di Leonardo però, nonostante la scadenza contrattuale fissata al prossimo giugno, resta alta. Almeno 7 i milioni richiesti dal dirigente del Psg per lasciar partire subito Kurzawa, per il quale va registrato l’interesse di altri due club inglesi: Manchester United e West Ham.

Milan, Rodriguez ai saluti: il confronto con Kurzawa

Due laterali con caratteristiche decisamente differenti. Il Milan proverà a dare un ricambio a Stefano Pioli vista l’ormai scontata partenza di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero non ha convinto nelle ultime settimane e finirà o in Turchia (Fenerbahce in pole) o in Budesliga. Al suo posto potrebbe arrivare Layvin Kurzawa, terzino mancino del Psg dalle spiccate doti offensive. Il francese di origini polacche è una ghiottissima occasione per il Milan e non solo, vista la sua scadenza con il club parigino fissata al 30 giugno 2020. Sono 12 le presenze del classe 1992 a differenza di quelle dell’ex Wolfsburg, fermo a 4 in 342′. Un passaggio di consegna che non sarà semplice vista la grande concorrenza per il giocatore del Psg: le prossime settimane potrebbero essere decisive.

S.C