Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: esonero per Vincenzo Montella

Vincenzo Montella è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Fiorentina di Rocco Commisso: tutte le ultime sulla panchina della società viola

Una sconfitta che costa molto cara a Vincenzo Montella, ormai ex allenatore della Fiorentina. Il tecnico non stava facendo bene con la squadra viola con soltanto 3 punti di distacco sul terzultimo posto, uno score che non basta per una proprietà ambiziosa come quella di Rocco Commisso. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A—> clicca qui!

IL COMUNICATO UFFICIALE:

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.

Calciomercato Fiorentina, i possibili sostituti di Montella

Il nome più caldo per succedere a Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è sicuramente quello di Beppe Iachini, ex giocatore della squadra viola e garanzia per una salvezza tranquilla. Nelle prossime ore però si avrà un quadro definitivo.

GT