Highlights Serie A, video Lazio-Napoli: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Lazio-Napoli: gol, tabellino e azioni della 19a giornata di Serie A. Nuova sfida decisiva per Gattuso: Inzaghi non si vuole fermare

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per il Napoli. La sconfitta casalinga contro l’Inter (1-3) ha messo in evidenza tutti i problemi della formazione azzurra, che ora vuole tornare al successo. Gattuso ha visto una squadra viva e, contro un’avversaria ostica come la Lazio, dovrebbero arrivare punti decisivi. Dal canto suo la squadra della Capitale, guidata da Simone Inzaghi, vuole allungare la striscia positiva.

LEGGI ANCHE >>> Highlights Serie A, video Milan-Sampdoria 0-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming



Serie A, il tabellino di Lazio-Napoli

Al termine della gara Lazio-Napoli saranno pubblicati tabellino e pagelle della sfida.

LEGGI ANCHE >>> Highlights Serie A, video Roma-Torino 0-2: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming



Highlights, video Lazio-Napoli

Al termine della sfida Lazio-Napoli sarà allegata la sintesi video del match.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Highlights Serie A, video Juventus-Cagliari 4-0: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming



Highlights Serie A, video Bologna-Fiorentina 1-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

S.I.