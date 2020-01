Highlights Serie A, video Milan-Sampdoria: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Milan-Sampdoria: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare a correre per risalire la classifica.

Highlights video Milan-Sampdoria: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare a correre per risalire la classifica. L’arrivo di Ibrahimovic darà la carica in più ai tifosi e alla squadra. Ci si attende uno stadio pieno, con almeno 60 mila persone pronte a cantare ed esultare per il proprio beniamino che torna a Milano dopo averci vinto l’ultimo scudetto proprio con il Diavolo.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, futuro sempre in bilico: ipotesi Premier

Serie A, il tabellino di Milan-Sampdoria

Nell’immediato post gara saranno disponibili pagelle e tabellino della gara del San Siro.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo di scena Paqueta | La decisione di Tuchel

Highlights, video Milan-Sampdoria

Alla conclusione del match saranno messi a disposizione gli highlights della gara tra Milan e Sampdoria.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, non solo addii: l’attaccante vuole restare

Leggi anche –> Calciomercato Milan, niente Piatek | Cessione a sorpresa in Serie A

G.S.