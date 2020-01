Calciomercato Milan, bufera sull’attaccante | Addio più vicino!

Ancora una prova negativa per il giocatore del Milan: quanti errori per il rossonero contro la Samp, San Siro fischia in maniera assordante!

Continua il momento negativo per Suso. Il talentuoso giocatore del Milan sta deludendo le aspettative in questa stagione dopo esser stato messo al centro del progetto rossonero. Finora lo spagnolo ha messo a segno soltanto una rete con due assist vincenti: un bottino magro visto che ha collezionato ben 1271 minuti venendo sempre impiegato prima da Giampaolo, poi da Pioli. Anche alla prima sfida del 2020 Suso ha deluso tutti facendo scatenare San Siro con fischi assordanti visti i numerosi errori sotto porta, arrivati soprattutto nella prima frazione di gioco.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, bagarre per il centrocampista | Arriva la scelta!

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, flop totale | Paratici sogna il colpaccio

Calciomercato Milan, stagione deludente per Suso

I tifosi rossoneri sono ormai stufi delle sue prestazioni. Su Twitter sono arrivate tante critiche per la prova deludente del giocatore spagnolo, incapace di esprimere tutte le sue qualità. Solite finte e dribbling, che non riescono più a farlo diventare imprendibile come in passato. In estate la sua cessione sembrava ad un passo, ma poi la sua voglia di Milan ha avuto la meglio.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, blitz segreto | Paratici bissa il colpo Kulusevski

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: l’annuncio dalla Francia

Futuro in bilico non solo per Piatek, uscito ad inizio ripresa per far posto al ritorno in campo a San Siro di Zlatan Ibrahimovic. Se dovesse continuare così, il Milan potrebbe ripensare alla cessione dello spagnolo, che non è più indispensabile come qualche tempo fa.

Vedo il gol del Papu Gomez e penso che noi abbiamo (e dipendiamo da) Suso. Rendiamoci conto. #MilanSampdoria — Jacopo 🔴⚫️ (@Jacop83) January 6, 2020

Mettete #suso in panchina da qui a fine stagione, poi vedete se accetta una destinazione anche non di suo gradimento..@acmilan — Simò Ząncò (@finallyZanco) January 6, 2020

Se mette Ibra per Suso sto zitto fino a Giugno — Loris Forestieri🔴⚫ (@LolloForestieri) January 6, 2020

Ma perche Suso e Calhanoglu rimangono intoccabili? Ci stanno portando alla rovina @acmilan — ʇsıuɐןıɯ-ןı ʇɹǝqoɹ (@milanist77) January 6, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus, Emerson Palmieri subito | Due problemi: prezzo e De Sciglio

Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Zidane spiazza tutti

S.I.