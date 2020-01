Juventus, Emerson Palmieri subito | Due problemi: prezzo e De Sciglio

La Juventus pensa subito di portare a Torino Emerson Palmieri: il problema maggiore riguarda il prezzo, ma anche il futuro di De Sciglio.

Un obiettivo per giugno, che però la Juventus starebbe tentando di anticipare a gennaio. Un affare non facile, ma Emerson Palmieri resta tra i principali nomi da regalare a Maurizio Sarri nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il tecnico toscano conosce molto bene il giocatore, avendolo avuto a disposizione lo scorso anno al Chelsea.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, Paratici vacilla | Super offerta da milioni

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, assalto Demiral: ecco chi lo punta

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri subito

Il club bianconero è alla ricerca di un giocatore da alternare a sinistra ad Alex Sandro. De Sciglio fino ad ora non ha convinto e la mancanza di alternative starebbe facendo propendere alla dirigenza di investire per un nuovo terzino sinistro. Da questo punto di vista il preferito sembra essere proprio il giocatore ex Roma, che ha conquistato anche il posto da titolare nella nazionale di Mancini.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore classe 1994 sarebbe uno degli obiettivi principali per la prossima stagione, ma un arrivo a gennaio non è da escludere. Attenzioen però alla concorrenza dell’Inter. Nel caso in cui Emerson Palmieri dovesse approdare in bianconero, sarebbe molto probabile un addio di De Sciglio.

Calciomercato Juventus, Leonardo su De Sciglio

Il Paris Saint-Germain e in particolare Leonardo sono da tempo sulle tracce del difensore ex Milan. De Sciglio piace e il Psg vorrebbe cercare di acquistarlo già a gennaio, inserendo magari nell’affare giocatori in esubero come Meunier o Kurzawa. Con Cuadrado a destra e la presenza già di Danilo, la priorità sarebbe un mancino. Kurzawa convince poco, per questo il primo obiettivo resta Emerson Palmieri. Il costo del cartellino del giocatore italo-brasiliano resta però davvero elevato. Il Chelsea non vuole lasciarlo partire per meno di 40 milioni di euro, una cifra decisamente rilevante da spendere nel mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, svolta dalla Premier: sorpasso per il big

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juvenuts, colpo Pogba | Zidane spiazza tutti

A.G.