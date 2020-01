Calciomercato Juventus, svolta dalla Premier: sorpasso per il Big

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere sfumare uno degli obiettivi, tra gennaio e giugno, dalla Premier League: ecco cosa succede

Un 2020 quello della Juventus che si aprirà ufficialmente lunedì, con la sfida contro il Cagliari che inaugurerà il ritorno in campo della squadra di Sarri. Dal terreno di gioco al calciomercato, con diversi nomi sul taccuino di Fabio Paratici tra gennaio e giugno. In vista dell’estate però rischia di sfumare un vecchio obiettivo dalla Premier League: cresce la concorrenza per il top player.

Calciomercato Juventus, Mourinho anticipa Paratici

Il mercato di gennaio è appena iniziato e, nonostante il colpo Kulusevski che si aggregherà ai bianconeri il prossimo giugno, in casa Juventus rischia di sfumare un vecchio obiettivo per l’attacco. Il brasiliano Willian, in uscita dal Chelsea vista la scadenza con il club di Abramovich fissata al 30 giugno 2020, potrebbe restare in Premier League. Il Tottenham, secondo il ‘Daily Star’ avrebbe avuto diversi colloqui con il calciatore pronto a salutare i ‘Blues’ già a gennaio. Mourinho è un grande estimatore del calciatore già avuto proprio ai tempi del Chelsea e lo rivorrebbe al Tottenham, già dalle prossime settimane. Una forte concorrenza con gli ‘Spurs’ convintissimi di puntare sull’esterno 31enne nell’immediato.

Il Tottenham infatti, ormai sette anni fa, era ad un passo da Willian quando il classe ’88 vestiva ancora la maglia dell’Anzhi. Adesso il club londinese è pronto a ricambiare lo sgarbo al Chelsea, anticipando anche Paratici e la Juventus che avrebbero provato a portare Willian a Torino la prossima estate. Il giocatore non è apparso intenzione negli ultimi mesi a firmare un rinnovo con il Chelsea: l’addio, dunque, è solo questione di settimane.

Juventus, ecco perchè piace Willian: i numeri del brasiliano

Nonostante un addio che è parso inevitabile già negli scorsi mesi, la stagione di Willian con la maglia del Chelsea è stata tutt’altro che deludente. Il brasiliano ha sino ad ora mostrato la solita duttilità sugli esterni, mettendosi al servizio della squadra con numeri del solito spessore. Sono 26 le presenze con la squadra di Lampard in stagione con 5 reti e 5 assist all’attivo, in 1955′ totali. Numeri che hanno drizzato le antenne di Paratici e della Juventus che ha da tempo fiutato il possibile affare a zero per la prossima estate. Il brasiliano, ben noto a Sarri, rappresenterebbe il profilo di spessore internazionale per potenziare l’attacco dei campioni d’Italia nella corsa alla prossima Champions. Situazione in divenire, tra Tottenham e Juventus, tra le altre, il futuro di Willian.

S.C