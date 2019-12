Calciomercato Inter e Juventus, il Chelsea fa il prezzo per Emerson Palmieri

Emerson Palmieri è stato accostato con insistenza ad Inter e Juventus: il Chelsea non lo ritiene incedibile, ma per lui chiede oltre 40 milioni di euro.

A caccia di un rinforzo per la fascia sinistra, Inter e Juventus sono pronte a battagliare sul mercato. Nel mirino delle due società c’è in primis Marcos Alonso, ma in casa Chelsea si guarda anche ad Emerson Palmieri. Bianconeri e nerazzurri stanno considerando l’ipotesi di riportare in Italia il terzino della nazionale. La richiesta dei ‘Blues’ è però molto elevata.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter e Milan, Alena via: doppio problema da Barcellona

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Colpo da 100 milioni

Calciomercato Inter e Juventus, la richiesta del Chelsea

In particolare sembrano essere i nerazzurri i più interessati al giocatore italo-brasiliano, pronti a virare su di lui se dovesse arrivare risposta negativa per Alonso. Sarri però è pronto a battagliare con Conte per l’ex Roma: il tecnico toscano ha lanciato il giocatore da titolare nella seconda parte della scorsa stagione e lo ha reso una pedina importante nel proprio scacchiere.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La richiesta del Chelsea per il nazionale italiano è però molto alta. Il club inglese non ritiene Emerson Palmieri incedibile, ma per il suo cartellino vorrebbe una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Lo riferisce ‘Inside Football’, che rimarca l’interesse di bianconeri e nerazzurri.

Calciomercato Juventus e Inter, Emerson operazione difficile

Vista la richiesta dei londinesi, la possibilità di riportare Emerson Palmieri in Italia non è semplice, soprattutto visto l’elevato prezzo del cartellino. Difficilmente nel mercato di riparazione una società può arrivare a spendere tanto per un solo giocatore. Possibile dunque che Inter e Juventus continueranno a darsi battaglia durante la prossima estate, con l’obiettivo di riportare in Italia il classe 1994.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, c’è la conferma: assalto dei bianconeri

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, Paqueta finanzia il colpo: sgarbo all’Inter

A.G.