Calciomercato Milan, futuro Caldara: può lasciare i rossoneri

Il Milan sul mercato si muove e potrebbe vedere andar via Caldara. Il difensore è seguito in Serie A e sarebbe interessato all’offerta. Per lui occasione di rilancio per dimostrare le proprie qualità in seguito ad un periodo non proprio fortunato. Inoltre, sarebbe un ritorno di fiamma visto che il difensore ha già giocato in questo club, facendone le sue fortune. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, Caldara potrebbe andar via

Il difensore è seguito fortemente dall’Atalanta di Gasperini. Il classe ’94 è cresciuto nelle giovanili della Dea, e diventando un cardine del club dalla stagione del 2016 al 2018, totalizzando 54 presenze e la bellezza di 10 gol. Bottino ottimo trattandosi di un difensore. Poi il successivo trasferimento in rossonero che non gli sta riservando grandi soddisfazioni e la concreta possibilità di andar via. Gasperini sarebbe entusiasta di ritrovarlo e potrebbe dargli la possibilità di rilanciarsi puntando alla convocazione per l’europeo del 2020.

Calciomercato Milan, le difficoltà per la trattativa

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, ci sarebbero alcune difficoltà nel portare a termine l’operazione di mercato. Il problema si troverebbe soprattutto nell’ingaggio del calciatore, il quale percepisce 3 milioni di euro. Cifre fuori badget al momento per i nerazzurri che starebbero provando a trovare un accordo da questo punto di vista. Dal punto di vista invece del costo del cartellino, si parla di 25 milioni, ma ci sono segnali di ottimismo tra le due società per trovare un’intesa e per far si che il giocatore possa tornare a vestire la maglia bergamasca.

G.S.