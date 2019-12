Calciomercato Milan, non solo Todibo | Nome nuovo dal Barcellona

Il Milan sta dando spettacolo sul mercato e dopo l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe mettere a segno un nuovo colpo.

Il Milan sta dando spettacolo sul mercato e dopo l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe mettere a segno un nuovo colpo. I rossoneri infatti sono molto attivi e vorrebbero piazzare un doppio trasferimento, con un’entrata ed un’uscita che permetterebbe al club sia di incassare che di investire in un gennaio che si prospetta scoppiettante.

Calciomercato Milan, si attende il colpo Carles Perez

Gli occhi del Diavolo sono per il giovane classe ’98 Carles Perez. Un attaccante di proprietà del Barcellona che trova poco spazio in blaugrana. Potrebbe quindi optare per l’addio con i rossoneri pronti ad accoglierlo. Prodotto della cantera spagnola, sarebbe quindi entrato nell’orbita del club milanista, pronto a fiondarsi su di lui, ma con la necessità di dar via uno dei propri calciatori. In questo senso il nome più papabile è quello di Suso, che non vive un momento positivo.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Suso

Una stagione fa lo avremmo definito un ‘sacrificato di lusso’. Ora invece, col rendimento in fase discendente, nessun tifoso, o quasi, si scandalizzerebbe di una sua cessione. Suso infatti è finito tra i calciatori fischiati al Meazza, a causa di prestazioni spesso e volentieri mediocri. Naturalmente il ricavo sarebbe minore rispetto a 12 mesi fa, ma il suo trasferimento spalancherebbe le porte al giovane, ed in rampa di lancio, Carles Perez. Altro nome che è stato accostato ai rossoneri e che potrebbe tornare è quello di Rakitic, vero e proprio sogno del Diavolo. Un nome che in particolar modo viene accostato per quest’estate, ma tutto o quasi dipenderà dall’andamento del club. In caso di arrivo in Europa, la trattativa sarebbe più facile da intavolare. Fondamentale sarà il volere del centrocampista, che potrebbe essere interessato ad una nuova esperienza al di fuori dei confini spagnoli.

