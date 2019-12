Calciomercato Inter, Lautaro addio | Sostituto da urlo!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez può dire addio al termine della stagione: Marotta vuole regalare a Conte un sostituto super

La crescita dell’Inter nella seconda parte del 2019 è stata esponenziale. Nerazzurri che anche grazie all’effetto Conte sono tornati in auge e possono contendere lo scudetto alla Juventus fino alla fine. Il duello con i bianconeri è solo all’inizio e per condurlo fino in fondo, nel girone di ritorno, Marotta e Ausilio dovranno mettere a segno una grande campagna di rafforzamento a gennaio. Ma i nerazzurri mettono a punto strategie di mercato anche per il prosieguo, pianificando grandi colpi.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez addio: sogno Aguero a giugno, le parole di Guardiola

Un obiettivo possibile, per il mese di giugno, potrebbe essere a sorpresa Sergio Aguero. Il ‘Kun’ andrà in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2021 e per il momento non ci sono segnali di un rinnovo imminente con i ‘Citizens’. Ad aprire la strada a un possibile addio dell’attaccante all’Inghilterra, le dichiarazioni alla stampa di Pep Guardiola, che ha spiegato: “Aguero per noi è insostituibile. Abbiamo un altro attaccante formidabile in squadra come Gabriel Jesus e altri ne verranno dopo di lui, ma rimpiazzarlo sarà molto difficile. Non so cosa abbia intenzione di fare Sergio, non gli ho parlato. Ma a volte sono i calciatori che decidono. E’ un giocatore unico, non ho mai visto uno come lui, così forte eppure così umile”. In estate, a 32 anni, Aguero potrebbe decidere di lanciarsi nell’ultima grande avventura della carriera. L’Inter vigila, anche in questo caso potrebbe esserci un duello ravvicinato con i rivali di sempre: anche la Juventus sogna Aguero. Il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe rendere l’acquisto accessibile alle casse nerazzurre, con un corposo ‘sconto’ sul cartellino. Il ‘Kun’ rappresenterebbe il sostituto ideale di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona e a rischio addio. L’Inter farà di tutto per trattenere il ‘Toro’, ma il forcing dei blaugrana è costante e già in atto da tempo e potrebbe risultare decisivo.

