Calciomercato Milan, arriva Ibrahimovic: è UFFICIALE

Calciomercato Milan, l’annuncio ufficiale del club rossonero: ritorna Zlatan Ibrahimovic, i dettagli sul contratto dello svedese

Il Milan può chiudere un 2019 molto difficile esultando. Il sogno del grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic è finalmente realtà. La lunga trattativa per la seconda avventura in rossonero del centravanti svedese si è conclusa con la firma del giocatore e con l’annuncio ufficiale da parte del club. Colpo ad effetto di Boban e Maldini, che consegnano a Pioli un bomber e un fuoriclasse di prima grandezza, nonostante i suoi 38 anni, per provare a rilanciarsi in un’annata fin qui deludente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il punto sull’attacco rossonero

Calciomercato Milan, il ritorno di Ibrahimovic: i dettagli

Il Milan ha annunciato l’arrivo dello svedese con un breve video apparso sui propri canali ufficiali e la scritta “IZ coming”. Contratto di sei mesi fino a giugno 2020 con opzione per il rinnovo per un’altra stagione, al verificarsi di determinate condizioni. Per lo sbarco del giocatore a Milano, bisognerà invece attendere ancora qualche giorno. Ibra è atteso nel capoluogo lombardo a 2020 già iniziato, precisamente per il 2 gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A quel punto si unirà alla squadra, che ritroverà dopo la prima parentesi tra il 2010 e il 2012. Nel corso della sua prima avventura rossonera, Zlatan ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, giocando 85 gare totali e realizzando 56 gol. Mercato che inizia col botto per il Diavolo, pronto a mettere a segno altri acquisti importanti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, non solo Todibo: nome nuovo dal Barcellona

Calciomercato Milan, addio immediato: la delusione rossonera

N.L.C.