Calciomercato Inter e Milan, Alena via: doppio problema da Barcellona

Carles Alena, accostato al Milan, sembra sempre più vicino al Real Betis. Il suo arrivo in Andalusia può impedire la cessione di Vidal all’Inter.

Accostato recentemente al Milan, il futuro di Carles Alena sembra sempre più in Liga, ma non al Barcellona. Il nome del centrocampista catalano è stato accostato al club rossonero come possibile rinforzo a centrocampo, ma a spuntarla sembra essere stato il Real Betis.

Caliciomercato Milan, Alena sfuma

Secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’, testata da sempre molto vicina all’ambiente Barcellona, Alena sarebbe ormai vicinissimo al trasferimento al Real Betis. Il club bianconverde avrebbe concluso con i catalani un accordo per il trasferimento in prestito secco sino a fine stagione per il giocatore classe 1998. Nessun diritto o opzione di acquisto per la società di Siviglia, che rispedirà alla base il centrocampista al termine della stagione.

La cessione di Alena al Real Betis potrebbe, oltre che complicare le cose in casa Milan, con i rossoneri che dovrebbero dunque rinunciare ad un obiettivo, creare anche qualche complicazione per l’Inter. La cessione di Alena potrebbe infatti creare problemi nell’affare Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, complicazioni per Vidal?

In casa Barcellona tiene banco la situazione Vidal. Valverde vorrebbe trattenere il centrocampista cileno, sogno di mercato di Antonio Conte. Marotta sta lavorando per portare il giocatore a Milano, con il Barcellona pronto a chiedere una prelazione su Sensi e Lautaro Martinez. La cessione di Alena al Real Betis potrebbe però cambiare le carte in tavola perché a quel punto il Barcellona sarebbe obbligato ad intervenire sul mercato e acquistare un sostituto.

