Calciomercato Milan, sorpresa in difesa: spunta l’alternativa

La dirigenza del Milan continua a cercare un colpo in difesa da regalare a Pioli nel calciomercato di gennaio: spunta il piano B

Il Milan chiude un 2019 assolutamente deludente, pur guardando con ottimismo al futuro. La dirigenza rossonera è da settimane al lavoro per regalare colpi di spessore a Pioli nel calciomercato invernale. Se da un lato pare chiusa positivamente la telenovela legata ad Ibrahimovic, atteso il 30 dicembre a Milanello, dall’altro Maldini e Boban non smettono di pensare al colpo di spessore in difesa.

Calciomercato Milan, non solo Todibo: spunta un nome nuovo

Il nome caldo per la difesa del Milan resta sempre quello di Jean-Clear Todibo. Il talentuoso centrale francese, arrivato lo scorso gennaio in quel di Barcellona, non sta trovando spazio agli ordini di Valverde ed il Milan lo avrebbe messo nel mirino da tempo. Affare complicatissimo viste le alte richieste del club catalanto che chiede almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino. Per questo motivo Maldini e Boban si starebbero guardando intorno e, secondo ‘Tuttosport’, avrebbero individuato un nuovo candidato dalla Ligue 1 francese.

Il profilo nel mirino della dirigenza rossonera è Wesley Fofana, centrale del Saint-Etienne classe 2000. Il 19enne, cresciuto nelle giovanili del club francese, è considerato uno dei maggiori talenti e la giovane età lascerebbe ampi margini di crescita con la casacca rossonera. Centrale forte fisicamente ed abile nel gioco aereo, visti i suoi 190 cm di altezza, Fofana è in scadenza nel 2021 e potrebbe arrivare già a gennaio.

Milan, la difesa di Pioli delude: i numeri

Un’annata assolutamente negativa e sotto ogni aspettativa, quella del Milan di Stefano Pioli. Sono 24 le reti incassate dai rossoneri, al momento 11esimi in classifica e a ben 14 punti di distacco dalla Roma quarta. Sono ben 11 le reti incassate in campionato nelle ultime giornate, con sole tre partite nelle quali Donnarumma è rimasto imbattuto. Numeri che preoccupano non poco in casa rossonera, con la dirigenza pronta a correre ai ripari in vista di gennaio.

S.C