Calciomercato Napoli, dalla Spagna: sirene blancos per il centrocampista

Arrivano dalla Spagna delle indiscrezioni secondo le quali il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Napoli per il calciomercato

Dopo la staffetta sulla panchina del Napoli, che ha visto l’addio di Carlo Ancelotti (ora approdato all’Everton) e l’arrivo di Gennaro Gattuso, arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna. Infatti un centrocampista considerato fondamentale dall’ex allenatore partenopeo, sarebbe finito nel mirino di un colosso del calciomercato internazionale, il Real Madrid. Il nome finito sulla lista dei blancos sarebbe quello di Fabian Ruiz, il cui rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) non è ancora arrivato. Anche l’addio di Ancelotti potrebbe risultare fondamentale per la trattativa.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid fa sul serio: Fabian Ruiz in cima alla lista

nelle ultime ore sono arrivate dalla Spagna indiscrezioni secondo le quali il calciatore del Napoli, Fabian Ruiz, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS, i blacos sarebbero seriamente intenzionati ad aquistare il centrocampista spagnolo. Il contratto del giocatore, in scadenza nel 2023, non è ancora stato rinnovato dalla società partenopea. Il numero 8 del Napoli secondo il giornale spagnolo avrebbe un futuro scritto al Real Madrid, per questo nel rinnovo vorrebbe un clausola che non superi i 100 milioni di euro, cifra che a Madrid sarebbe disposti a pagare. La trattativa per il rinnovo continua, ma convincere il patron Aurelio De Laurentiis non sarà facile. Il numero uno del Napoli valuta il calciatore 180 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal club spagnolo. Fondamentale per la trattativa potrebbe essere anche il cambio sulla panchina azzurra. Il calciatore partenopeo era una pedina fondamentale dell’ex allenatore Carlo Ancelotti e con l’arrivo di Gattuso le gerarchie potrebbero cambiare. Vedremo se Fabian Ruiz resterà intoccabile o no.

M.D.