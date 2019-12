Calciomercato Juventus, non solo il terzino: maxi scambio per Rabiot

Rabiot fatica ad inserirsi nella Juventus. L’Arsenal è sulle tracce del francese, con i bianconeri che potrebbero puntare in cambio Bellerin e alcuni talenti dei ‘Gunners’.

Adrien Rabiot in questa prima parte di stagione non è riuscito ad inserirsi nella sua nuova realtà italiana. Il centrocampista ex PSG fatica ad assimilare alla Juventus i dettami tattici di Sarri e non ha ancora trovato un rendimento accettabile in maglia bianconera. Il CFO Paratici lo ha soffiato alla concorrenza del Barcellona a parametro zero, anche se la ‘Vecchia Signora’ ha dovuto sborsare una lauta commissione (10 milioni di euro) per la madre-agente, oltre ad un ingaggio da 7 milioni a stagione più bonus fino al 2023.

Rabiot sta deludendo le attese, nonostante la fiducia concessagli da Sarri nelle ultime uscite. Visto l’inserimento poco felice a Torino, si è già addensata qualche nube sul futuro in Serie A del mancino classe ’95. Rabiot conserva la fiducia della società e dell’allenatore, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere un suo addio già la prossima estate. E le corteggiatrici per il francese non mancherebbero, ad iniziare dalle big di Premier League oltre al Lione in patria.

Calciomercato Juventus, Rabiot all’Arsenal: ipotesi scambio

Il Tottenham resta alla finestra per Rabiot, mentre nelle ultime ore anche l’Arsenal dell’estimatore Arteta si sarebbe fatto avanti. Il neo-manager dei ‘Gunners’ lo vorrebbe già a gennaio a Londra, anche se difficilmente la Juve se ne priverà nella finestra invernale del mercato. Meno complicato un cambio di maglia a fine stagione, con Paratici che può mettere nel mirino alcuni gioielli dell’Arsenal. Bellerin, ad esempio, è un profilo monitorato da tempi non sospetti per le corsie difensive, con la dirigenza della Continassa che potrebbe anche strappare un’opzione per qualche giovane dal sicuro avvenire come Saka, Willock o Maitland-Niles. La Juventus valuterebbe intorno ai 30 milioni di euro il cartellino di Rabiot.

