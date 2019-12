Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea: l’annuncio del calciatore

La Juventus avrebbe messo Willian nel mirino in ottica giugno, quando scadrà il suo contratto con il Chelsea. Ci sono novità in arrivo.

La sconfitta in Supercoppa contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus che ora punta ad iniziare il 2020 nel migliore dei modi dopo l’ultima cocente delusione. Per farlo molto passerà anche dalla finestra invernale di calciomercato, tra entrate, uscite ed idee per il futuro. Proprio tra queste figura il nome del brasiliano Willian, che a giugno vedrà esaurirsi il proprio contratto con il Chelsea, diventando così un lussuoso affare a parametro zero. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Willian idea a zero: l’annuncio

La Juventus avrebbe quindi messo Willian nel mirino in ottica giugno, quando scadrà il suo contratto con i ‘Blues’ allenati da Frank Lampard. Intanto lo stesso esterno brasiliano ha parlato chiaramente del suo futuro ai microfoni di ‘Sky Sports UK’: “Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l’opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro“.

Calciomercato Juventus, Lampard e la permanenza di Willian

Paratici pregusterebbe l’affare a costo zero, come già fatto nelle ultime stagioni con i vari Ramsey e Rabiot, ma secondo quanto dicono dall’Inghilterra l’affondo juventino potrebbe essere bloccato dalla volontà da parte del calciatore di prolungare con il club londinese, come sottolineato proprio dalle sue parole. Ad alimentare la strada del rinnovo col Chelsea ci ha pensato lo stesso tecnico dei ‘Blues’, Lampard che in conferenza stampa ha ammesso: “È in trattativa con la società, stanno discutendo i termini economici“.

