Calciomercato Juventus, intermediari al lavoro: ecco il dopo Cristiano Ronaldo

La Juventus lavora in ottica futura e starebbe pensando ad una vera e propria stella per sostituire l’eterno Cristiano Ronaldo. Il Paris Saint Germain potrebbe dire addio a Mbappe. Il club francese apre alla cessione con offerte clamorose e la squadra di Torino alla finestra. Per il prossimo mercato estivo infatti si accavallano proposte di ogni tipo per il talentuoso calciatore francese che diventa così il protagonista di un’asta che potrebbe superare i 300 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Barcellona all’affondo su Mbappe

La stella della Francia e del Paris Saint Germain è stato puntato dai blaugrana che sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta astronomica. Parliamo infatti di 120 milioni di euro più l’inserimento sul piatto di Griezzman e Dembele. Potrebbe però esserci il “no” dei parigini con il Real Madrid di Perez che sarebbe pronto a mettere sul piatto 300 milioni di euro, senza alcuna contropartita. Denaro che poi Leonardo dovrebbe investire sul mercato. Questa l’ipotesi che maggiormente alletta la dirigenza francese, che sarebbe quindi più orientata a vendere Mbappe ai blancos che al Barcellona. Queste però non sono le uniche squadre al momento interessate.

Calciomercato Juventus, i bianconeri alla finestra

Le offerte di Barcellona e Real Madrid sembrano impareggiabili, ma i dirigenti della Juve restano comunque interessate ad uno dei calciatori più forti in circolazione. La squadra bianconera infatti, con Chelsea, Liverpool e Manchester City, ha mandato i propri intermediari a trattare con il Paris Saint Germain. Una scelta che vuole quindi preventivarsi nel caso in cui le due spagnole non convincessero Mbappe. Resta quindi vivo l’interesse, con la stessa squadra francese che sarebbe pronta ad offrire un ricco rinnovo al giocatore, con cifre che arriverebbero a quelle che attualmente guadagna Neymar (quasi 37 milioni di euro) per convincere l’ex Monaco a restare all’ombra della Torre Eiffel.

G.S.