Calciomercato Juventus, cessione in vista: spunta la data

Mattia Perin, separato in casa e fuori dal progetto tecnico della Juventus, sembra in procinto di approdare al Genoa. Spunta la data.

In casa Juventus serpeggia il malumore dopo la clamorosa sconfitta di ieri in Supercoppa contro la Lazio. Una chiusura di 2019 decisamente amare per la truppa di Sarri che ora potrà godersi le vacanze invernali a differenza della dirigenza che inizierà a pensare in maniera concreta al prossimo calciomercato. Non solo entrate però per i bianconeri che dovranno anche sfoltire la rosa lasciando partire gli elementi a margine del progetto tecnico. Oltre a Mandzukic indirizzato verso il Qatar, potrebbe partire presto anche Mattia Perin, separato in casa dalla scorsa estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Perin verso il Genoa: spunta la data

Dopo il trasferimento saltato in estate con il lungo corteggiamento del Benfica, Perin è pronto a rituffarsi in una nuova avventura, questa volta in Serie A. Stando a quanto rivelato dal ‘Secolo XIX’ per cambiare rotta il Genoa dovrebbe affidarsi proprio a lui che ha già vestito con grande successo la casacca rossoblù e potrebbe conferire alla rosa la giusta esperienza utile a guidare la squadra fuori dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica. Un mix di qualità e personalità che farebbe quindi comodissimo al club ligure che deve fare i conti con una situazione disastrosa.

Perin è quindi ben più di un’ipotesi per il Genoa che a meno di clamorose sorprese potrebbe addirittura accoglierlo al Signorini per il 29 mattina, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti della truppa rossoblù. Out anche dalla lista dei convocati per la Supercoppa, Perin sembra ormai giunto al passo d’addio.

