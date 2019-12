Calciomercato Juventus, il bomber delude: a gennaio potrebbe partire

La Juventus cade per la seconda volta contro la Lazio ed a deludere in particolar modo è il bomber dei bianconeri che potrebbe pensare all’addio.

I bianconeri cadono per la seconda volta contro la Lazio ed a deludere in particolar modo è il bomber dei bianconeri che potrebbe pensare all’addio. Il mercato di gennaio potrebbe infatti rappresentare per lui una finestra calda per rilanciarsi in un nuovo club o scegliere di andar a giocare in Cina, dove avrebbe a disposizione una vera e propria “pensione d’oro”.

Calciomercato Juventus, l’attaccante potrebbe partire

Sostituito nel secondo tempo del match contro la Lazio, Gonzalo Higuain ha deluso le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il bomber con la maglia numero 21 sulle spalle potrebbe decidere di lasciare Torino già nella sessione invernale del mercato. Infatti per lui l’età avanza e alla seconda esperienza in bianconero, potrebbe decidere di provare ad accasarsi a nuovi club, pronti a puntare su di lui. I numeri infatti dicono che in Champions ha segnato due reti durante la fase a gironi mentre in campionato solo quattro gol in 15 match a cui ha preso parte.

Calciomercato Juve, ecco dove potrebbe andare Higuain

L’ex Milan e Napoli sarebbe corteggiato in Cina. Infatti diversi club hanno puntato su di lui e sono pronti a rinnovargli l’attuale stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione che fanno di lui il terzo più pagato alla Juve insieme a Bonucci. Operazione quindi da prendere in considerazione soprattutto perché il calciatore è un classe ’87 e tra un paio d’anni potrebbe decidere di ritirarsi. Quindi l’opzione cinese potrebbe permettergli di portare a casa una cospicua somma di denaro che in Europa non otterrebbe. Inoltre, Paratici è tentato dalla possibilità di mettere a bilancio una insperata plusvalenza con la cessione dell’argentino.

