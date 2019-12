Calciomercato Inter, futuro Vidal: parla il centrocampista cileno

Continua il corteggiamento dell’Inter a Vidal, che intercettato dai giornalisti, si è fatto sfuggire importanti parole in merito al suo futuro.

Continua il corteggiamento dell’Inter a Vidal, che intercettato dai giornalisti, si è fatto sfuggire importanti parole in merito al suo futuro. Il centrocampista cileno ha infatti concluso la prima parte di stagione con il Barcellona ed ora si gode le vacanze natalizie prima di tornare in campo. Tra meno di due settimane si apre però anche il mercato ed il giocatore è incalzato dalle voci che lo vogliono vicino alla squadra nerazzurra. Lui su domanda precisa risponde lasciando più di qualche dubbio sulla permanenza nel club blaugrana.

Calciomercato Inter, Vidal sogno raggiungibile

La squadra allenata da Antonio Conte ci crede nel suo arrivo, soprattutto perché il Barcellona non ritiene il calciatore incedibile, anzi, di fronte ad una buona offerta, è pronto a lasciarlo partire. Inoltre, il rapporto tra lui e Valverde non è dei migliori, tanto che il centrocampista quando ha saputo di non essere tra i titolari del Clasico, ha lasciato infuriato l’allenamento. Nel week end invece è andato a segno contro l’Avales non spegnendo però le voci di un suo addio.

Calciomercato Inter, le parole del centrocampista cileno

Il giocatore del Barcellona ha rilasciato queste dichiarazioni ai media: “Sulla mia cessione non ho nulla da dire, non è un mio pensiero, soprattutto ora che sono in vacanza. Di questo se ne occupa il mio agente. Intanto posso dire di essere molto tranquillo e felice, poi al mio rientro si vedrà. Non sono io che decido se giocare o meno e in ogni caso aiuto sempre il Barcellona. I tifosi conoscono il mio valore, questo mi rende tranquillo”. Parole che lasciano il dubbio, facendo intendere che il suo addio non dipenderebbe solo dalla sua volontà. Una storia infinita che potrebbe risolversi nelle prossime settimane, con le due società pronte a dialogare per comprendere se sia o meno possibile portare a termine quest’operazione di mercato.

G.S.