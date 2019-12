Calciomercato Inter, centrocampo in fermento: il jolly incanta

Rodrigo De Paul è tornato a segnare e l’Udinese ha battuto il Cagliari oggi pomeriggio. L’argentino è obiettivo di mercato dell’Inter che osserva la situazione.

L’Inter punta forte su un nuovo centrocampista da regalare ad Antonio Conte. La lista di possibili acquisti si allunga giorno dopo giorno arricchendosi di nuovi capitoli. Tra questi c’è anche Rodrigo de Paul, trequartista dell’Udinese che ha incantato nella vittoria odierna dei friulani contro il Cagliari. Un gol da fenomeno vero e tanto lavoro di corsa e rifinitura per i compagni per l’argentino ex Valencia che desidera ardentemente una chance in una big.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ‘nostalgia’ Godin | Arriva l’aiuto di Mourinho

Calciomercato Inter, de Paul jolly per il centrocampo: parla Gotti

Rodrigo de Paul potrebbe rappresentare la pista più percorribile nel ventaglio di scelte di Marotta sia per costi che per concorrenza limitata rispetto ad altri calciatori come Kulusevski o Castrovilli. Si tratterebbe di un vero e proprio jolly per la mediana di Conte, capace da qualche mese di disimpegnarsi al meglio anche da mezzala di qualità e quantità. Al termine di Udinese-Cagliari lo stesso tecnico friulano Gotti ha parlato a ‘Sky Sport’ senza sbilanciarsi troppo: “Non so dire che cosa succederà sul mercato, di sicuro ha fatto un gran gol”. Difficili da interpretare le parole dell’allenatore friulano che per il momento se lo gode in rosa, mentre l’Inter osserva e valuta la sua crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuova bocciatura di Conte | Futuro in bilico

Calciomercato Inter, Marotta a caccia di rinforzi

A pochi minuti dalla sfida di campionato tra Inter e Genoa, poi vinta 4-0, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a ‘Sky Sport’ anche di calciomercato e delle prossime mosse: “La nostra strategia è invariata, guardiamo al mercato di gennaio non tanto come riparazione ma per cogliere quelle opportunità, a mio giudizio poche, per migliorare. Sforzo in più sul mercato? Noi vogliamo crescere sicuramente, abbiamo fatto questi sei mesi ad altissimo livello e vogliamo continuare in questa risalita. Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, se ci sono opportunità le cogliamo perché vogliamo essere assolutamente competitivi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sgarbo Icardi: c’è il via libera

Calciomercato, tre colpi per Guardiola | Tremano Inter e Juve

G.B.