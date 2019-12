Calciomercato Juventus | ‘Pericolo’ Guardiola per un big di Sarri

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in risalto il possibile tentativo del Manchester City di Guardiola di mettere le mani su un big della squadra di Sarri

Più che approdare sulla panchina della Juventus, è possibile che Pep Guardiola faccia di nuovo spesa in casa dei bianconeri per rinforzare il suo Manchester City che in Premier non è riuscito ad avere il super passo dalla capolista Liverpool, ora distante ben 14 punti. I rapporti tra il club inglese e quello degli Agnelli, vedi l’affare Cancelo-Danilo concluso nella passata estate che almeno sul piano sportivo non è giovato a nessuno dei due, sono ottimi e dunque favorevoli alla messa a punto di una seconda operazione milionaria.

Calciomercato Juventus, Sane al Bayern: Guardiola ‘scippa’ il sostituto a Sarri

Stavolta Guardiola potrebbe tornare a bussare alla porta della Juve per chiedere Douglas Costa. Al di là di qualche lampo col Napoli a inizio stagione e a Mosca contro la Lokomotiv in Champions League, anche quest’anno l’esterno brasiliano sta deludendo le attese e al contempo alle prese con problemi di natura fisica. Tuttavia per Sarri rappresenta ugualmente un giocatore importante, specie per rompere certi equilibri a gara in corso. Il catalano stima moltissimo e conosce molto bene il 29enne di Sapucaia do Sul, visto che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nella sua esperienza alla guida del Bayern Monaco. Un tentativo potrebbe farlo già a gennaio, qualora Sane dovesse riuscire ad anticipare il suo trasferimento proprio in Baviera. Va detto, però, che difficilmente la Juve lo lascerebbe partire nel bel mezzo della stagione, dato che poi si ritroverebbe con il problema del sostituto. A giugno, invece, l’affare sarebbe decisamente più fattibile, a patto che Guardiola resti al timone dei ‘Citizens’.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa al City: cifre ed erede in bianconero

Stando all’ultimo ‘resoconto’ di bilancio datato estate scorsa, Douglas Costa aveva un ammortamento residuo di 32,6 milioni e un costo annuale di 21,9 milioni. Onde evitare una minusvalenza, quindi, nel calciomercato della prossima estate Fabio Paratici dovrebbe riuscire a venderlo per non meno di circa 28 milioni di euro. Ma è probabile che l’eventuale richiesta del CFO juventino per il cartellino dell’ex Shakhtar possa partire da una base di almeno 35-40 milioni. Il suo erede potrebbe essere Federico Chiesa, per il quale Paratici è in aperta sfida con l’Inter del suo ex amico Beppe Marotta.

