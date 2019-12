Highlights video Torino-Spal: gol, tabellino e azioni della 17a giornata di Serie A.

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, piattaforma di sport in streaming che ha acquistato parte dei diritti televisivi della Serie A. Il servizio è accessibile da diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, PC e smart Tv.

Serie A, il tabellino di Torino-Spal

Highlights Serie A, video Torino-Spal