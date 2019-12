Calciomercato Inter, nuova bocciatura di Conte | Futuro in bilico

Altra esclusione per Godin in Inter-Genoa. Conte lo ‘boccia’ e dopo le ultime voci di calciomercato il futuro del difensore uruguaiano si conferma in bilico

Sorpresa Conte per Inter–Genoa, match in programma alle ore 18 a ‘San Siro’ per la 17esima giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro ha infatti escluso dall’undici iniziale Diego Godin, preferendo ancora una volta Bastoni all’esperto difensore uruguaiano. Panchina, quella dell’ex Atletico Madrid, che non può essere associata al consueto turnover del tecnico, dato che si tratta dell’ultima partita prima della sosta natalizia che arriva al termine di una settimana senza impegni. Di Godin si è già parlato anche in chiave calciomercato e questa nuova esclusione, di certo non tra le prime della stagione, non fa altro che alimentare le indiscrezioni sul suo futuro.

Calciomercato Inter, Godin addio possibile: le ultime sul suo futuro

Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile ritorno all’Atletico Madrid. Le difficoltà incontrate finora in nerazzurro potrebbero infatti spingere l’uruguaiano a chiedere una cessione anticipata alla società, da non escludere già a gennaio. La nuova ‘bocciatura’ di Conte alimenta così i rumors sul 33enne, con i ‘Colchoneros’ che dal canto loro riaccoglierebbero volentieri il proprio ex capitano. Inoltre, per l’eventuale sostituzione di Godin Conte avrebbe già pronto un suo ‘fedelissimo’ dal Chelsea. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime settimane.

