Calciomercato Inter, colpo in difesa: avanza il piano B

Sarebbe sempre più lontano il top player per la difesa dell’Inter nel calciomercato di gennaio: spunta il piano B di Marotta

L’Inter si gode il successo per 4-0 sul Genoa mantenendo la vetta in Serie A, a pari punti con la Juventus. La squadra di Conte, nel calciomercato di gennaio, potrebbe vedere più di un innesto per ampliare le scelte del tecnico pugliese. In difesa, si starebbe complicando la pista che porta ad un top player: Marotta studia l’alternativa.

Calciomercato Inter, sogno Marcos Alonso: il Chelsea spara alto

Un affare che rischia di saltare per le enormi richieste del Chelsea. Marcos Alonso rimane il grande sogno di Conte che lo riabbraccerebbe volentieri in nerazzurro. Lo spagnolo, con l’arrivo di Lampard a Londra, sta facendo enorme fatica a trovare spazio e potrebbe partire a gennaio per giocare con continuità. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ però il club di Abramovich avrebbe sparato alto per il cartellino dell’ex Fiorentina: 35 milioni più 5 di bonus.

Marotta non vorrebbe andare oltre i 20, con un prestito oneroso e diritto di riscatto a giugno. Situazione che rischia quindi di portare la dirigenza interista a sondare le alternative, con un nome in particolare nel mirino di Marotta.

Inter, spazio al piano B: può arrivare a gennaio

Il nome caldo per il calciomercato dell’Inter, a gennaio, resta quello di Matteo Darmian. Il terzino sta tornando su ottimi livelli con la maglia del Parma e, visti i continui acciacchi di Asamoah, rappresenterebbe il colpo a costi contenuti accontentando le richieste di Conte. Darmian sarà oggi impegnato contro il Brescia, collezionando la 14esima presenza stagionale con il club ducale con il quale ha firmato anche 1 assist vincente. Marotta potrebbe quindi accelerare per l’ex United e portarlo a Milano già a gennaio per la gioia di mister Conte.

S.C