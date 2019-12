Calciomercato Milan, il centravanti arriva dalla Serie A | Sfida all’Inter

Il club rossonero potrebbe tentare l’affondo per Fernando Llorente nel calciomercato di gennaio. Sullo spagnolo c’è la concorrenza dell’Inter, che metterebbe sul piatto Politano.

Passano i giorni e Zlatan Ibrahimovic si allontana da un possibile ritorno al Milan. Il fuoriclasse svedese, dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy, non ha ancora sciolto le riserve su quello che sarà il suo futuro. La società rossonera si sta guardando attorno alla ricerca di alternative, utili in corso d’opera alle alchimie di mister Pioli. Oltre ad Ibrahimovic strada in salita pure per Mario Mandzukic, per cui si registra un ritorno di fiamma di un club del Qatar.

Fari puntati anche sulla situazione di Jovic, che al momento sta trovando poco spazio con Zidane al Real Madrid. Pista questa però di difficile realizzazione, visto che il nazionale serbo preferirebbe accasarsi in una squadra ancora in corsa in Europa o tornare all’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan, obiettivo Llorente: sfida all’Inter

Il Milan a questo punto potrebbe tentare nuovamente l’offensiva per Fernando Llorente dopo i sondaggi delle scorse settimane. L’ariete spagnolo, sbarcato a Napoli a parametro zero dopo la fine del matrimonio con il Tottenham, potrebbe trovare poco spazio dopo l’arrivo sulla panchina azzurra di Gattuso. Proprio l’ex centrocampista e allenatore del ‘Diavolo’ può spingere la punta classe ’85 a Milano. Occhio però alla concorrenza dell’Inter per il basco: i cugini nerazzurri, infatti, avrebbero pensato ad uno scambio con Politano con il Napoli per Llorente, pedina ideale come vice-Lukaku per Antonio Conte. Il problema per il Milan, inoltre, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del centravanti, che in Campania percepisce uno stipendio da 3 milioni a stagione più bonus. Cifre che non rientrerebbero nella politica di Elliott e Gazidis per gli ultra trentenni.

G.M.