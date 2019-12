Calciomercato Juventus, altro flop: il centrocampista verso l’addio

Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, non ha brillato nella mezz’ora in campo durante la sfida valevole per la Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi

Aaron Ramsey continua a deludere. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero nell’ultima estate di calciomercato, dopo un buon inizio di stagione è tornato ai soliti problemi fisici che ne hanno messo decisamente a repentaglio la qualità e la continuità delle prestazioni.

In questa stagione finora Ramsey, classe 1990, ha totalizzato soltanto otto presenze nel campionato di Serie A giocando poco meno di 350 minuti. Per le ultime notizie sul calciomercato dei top club italiani—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Ramsey flop: addio imminente

Aaron Ramsey, al momento del suo arrivo alla Juventus, ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 2023, ma l’addio potrebbe essere molto più vicino. L’ex giocatore dell’Arsenal non ha infatti quasi mai inciso in bianconero. Il centrocampista gallese, insieme ad Adrien Rabiot, sta deludendo e al termine della stagione, se non già nella finestra di calciomercato invernale, potrebbe salutare la Serie A verso altri lidi. Ramsey potrebbe infatti tornare in Premier League, campionato nel quale il giocatore originario della Gran Bretagna si è messo in mostra agli occhi del calcio mondiale.

GT