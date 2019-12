Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: visite mediche in corso

Il calciomercato della Juventus vedrà nelle prossime ore l’addio di Mario Mandzukic: il croato ad un passo dall’Al-Duhail

Mario Mandzukic e la Juventus sono ormai ai titoli di coda. Un addio ventilato nelle ultime settimane con diverse opzioni sul tavolo per il centravanti croato. La punta ex Bayern avrebbe già deciso il suo futuro che sarà verosimilmente in Qatar. Il giocatore è dunque vicino all’ufficialità del divorzio con la società torinese.

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: visite mediche in corso

Sarebbero in corso le visite mediche della punta croata con il suo futuro club, l’Aal-Duhail. La società ha quindi raggiunto l’accordo per l’acquisto dell’attaccante che lascia la Juventus e approda nel campionato qatariota. Per lui contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport‘. La Juventus incasserà circa 5 milioni di euro per il cartellino dell’ex Bayern.

Juventus-Mandzukic, è addio: le cifre dell’affare

Sono circa 5 i milioni che la Juventus incasserà dalla cessione di Mario Mandzukic. Il club del Qatar, dove gioca già l’ex bianconero Benatia, l’Al-Duhail avrebbe trovato l’accordo con la società campione d’Italia. Un contratto di un anno e mezzo invece per il campione croato, fino al 30 giugno 2021 quando Mandzukic avrà ormai compiuto 35 anni. In questa stagione la punta classe 1986 non ha praticamente mai giocato, finendo in disparte estromessa anche dalla lista Champions da Sarri. Dopo 4 stagioni e mezzo Mandzukic saluta la Juventus: il suo futuro sarà in Qatar.

