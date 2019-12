Calciomercato Juventus, ‘strappo’ rinnovo | Assalto al top player

La Juventus potrebbe fare i conti con due top club nella corsa al Big per la difesa: il calciomercato estivo può vedere l’asta per il centrale

La Juventus tra poche ore scenderà in campo per la sfida con la Lazio valida per la Supercoppa italiana 2019. I bianconeri sono concentrati anche in ottica calciomercato, con diversi colpi in canna tra gennaio e giugno. Il focus, vista anche la lunga assenza di Chiellini, potrebbe essere in difesa: occasione dal top club per una vecchia conoscenza del calcio italiano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in difesa: avanza il piano B

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il centravanti arriva dalla Serie A | Sfida all’Inter

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in difesa

Uno strappo in piena regola quello raccontato da ‘Le10sports’ riguardo al rapporto tra Marquinhos ed il Psg. Il centrale brasiliano, in scadenza nel 2022, è destinato a salutare Parigi la prossima estate. Il mancato accordo, dal punto di vista economico, ha indispettito l’entourage del giocatore ex Roma che è pronto dunque a cercare fortuna altrove. La Juventus, già alla finestra per Marquinhos la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica approfittando del gelo tra il difensore ed il Psg.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Non sarà però semplice vista la folta concorrenza per il nazionale verdeoro, utilizzato spesso in mediana da Tuchel per la sua grande duttilità. Il classe 1994, al Psg dal 2013, ha collezionato in questa stagione 23 presenze con una rete all’attivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus | ‘Pericolo’ Guardiola per un big di Sarri

Calciomercato Juventus, cresce la concorrenza per il top player

Potrebbe essere tutt’altro che semplice per Paratici portare Marquinhos alla corte di Sarri. La Juventus non perde di vista il centrale del Psg sul quale, tuttavia, sarebbero vigili altri due top club. Secondo ‘Le10sports‘, Manchester City e Real Madrid starebbero pensando con forza all’ex Roma per giugno. Il nazionale brasiliano pare destinato a salutare Parigi nei prossimi mesi, visto il mancato accordo per il prolungamento con il Psg. Marquinhos, in scadenza nel 2022, ha collezionato diverse presenze soprattutto nel ruolo di mediano, vista l’emergenza della squadra di Tuchel. Una duttilità che farebbe comodo anche alla Juventus che, con Rabiot ed Emre Can in uscita, accoglierebbe a braccia aperte il classe 1994.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, centrocampo in fermento: il jolly incanta

LEGGI ANCHE >>>Highlights Serie A, video Torino-Spal: 1-2 gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

S.C